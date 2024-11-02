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В Куйбышевском водохранилище понизят уровень воды
Согласно прогнозным расчетам, к середине декабря уровень воды в Куйбышевском водохранилище должен постепенно понизиться до 51,0 метра по Балтийской системе высот. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
В Росводресурсах состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. От Татарстана в нем принял участие заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Алмаз Тугушев.
На период с 1 ноября по 10 декабря для Куйбышевского водохранилища были предложены режимы работы с увеличением сбросных расходов, что вместе со снижением притока приведет к постепенному снижению уровня воды.
Ранее гидроузлы всех водохранилищ Волжско-Камского каскада перевели в режим экономии. Ожидалось, что в целом за IV квартал 2024 года в водохранилища каскада поступит от 28 до 36 куб. километров воды, что составит 83% от нормы.
В конце прошлого года Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заверил, что Правительство РФ работает над проблемой обмеления Волги и не бросит ситуацию на самотек. Росводресурсы и Министерство экологии РТ представили свои версии происходившего в 2023 году катастрофического обмеления. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал к комплексному решению проблемы.
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