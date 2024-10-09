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Все водохранилища Волжско-Камского каскада переведут в режим экономии
Приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада по итогам III квартала текущего года оказался низким, ситуация в IV квартале вряд ли изменится. Поэтому гидроузлы всех водохранилищ каскада до 10 ноября переведены в режим экономии, сообщает пресс-служба Росводресурсов.
Заседание Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ каскада провел начальник Управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.
«<...> Волжско-Камский каскад переведен в режим экономии для обеспечения работы водозаборов, стабильного снабжения водой всех отраслей и населения, а также для обеспечения судоходства до завершения навигации. Режимы находятся на контроле и будут корректироваться по мере развития обстановки», — пояснил он.
Согласно данным Росгидромета, суммарный приток в водохранилища каскада в III квартале составил 84% от нормы. Самый низкий приток наблюдался в Рыбинском, Горьковском и Угличском водохранилищах — 44%,39%, и 40% нормы соответственно.
Прогнозируется, что в октябре суммарный приток окажется еще меньше — 72% от нормы по всему водосбору. Он будет колебаться от 8,7 до 12,7 куб. километра при норме в 14,9 куб. километра. Ожидается, что в целом за IV квартал в водохранилища поступит от 28 до 36 куб. километров воды, что составит 83% от нормы.
В конце прошлого года Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заверил, что Правительство РФ работает над проблемой обмеления Волги и не бросит ситуацию на самотек. Росводресурсы и Министерство экологии РТ представили свои версии происходившего в 2023 году катастрофического обмеления. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал к комплексному решению проблемы.
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