В Кремле пока не стали давать оценку переговорам с США по гарантиям безопасности

Власти России сочли преждевременным делать выводы о прошедших в Женеве переговорах с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Еще рано [давать оценки]», — сказал пресс-секретарь Президента РФ в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают российско-американские переговоры по гарантиям безопасности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Российская сторона уверена, что консультации не должны длиться годы.

Вскоре должны пройти два оставшихся этапа переговоров. В Брюсселе 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января будет организована встреча на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). При этом в Россия не знают, продолжится ли в дальнейшем диалог со Штатами по гарантиям безопасности.