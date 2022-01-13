Лавров 18 января обсудит с МИД ФРГ предложения России по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его немецкая коллега Анналена Бербок обсудят предложения России по гарантиям безопасности 18 января. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что переговоры пройдут в Москве, куда Бербок прибудет с рабочим визитом.

«18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с федеральным министром иностранных дел ФРГ», — сообщила Захарова.

По словам представителя МИД, стороны обсудят российские предложения всеобъемлющих гарантий безопасности в Европе.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве 10 января продлились более семи часов.

Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первый заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман предупредила о возможности новых санкций в случае нападения на Украину.

Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а сегодня, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.