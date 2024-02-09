В Кировском суде Казани изберут меру пресечения отцу из Юдино, выбросившему дочь в окно

В Кировском суде Казани сегодня рассмотрят ходатайство следователя о заключении под стражу мужчины из Юдино, который выбросил малолетнюю дочь в окно. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Кировского суда Казани.

Напомним, два дня назад появилась информация о том, что в казанском поселке Юдино неадекватный мужчина угрожает выбросить из окна пятого этажа свою двухгодовалую дочь. На место сразу же выехали сотрудники всех экстренных служб.

Из квартиры сначала были слышны крики. Мужчина бегал по квартире за детьми, в какой-то момент он выхватил дочь из рук матери и распахнул окно. Без остановки крича что-то о пожаре, он стал угрожать, что выкинет ребенка из окна.

Девочку спас казанец Альберт Бикмуллин, он залез на козырек дома и поймал выброшенную девочку. А потом поднялся на 5 этаж и забрал второго ребенка. Приехавшие полицейские задержали неадекватного отца семейства. Позже следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

О том, как развивались события в тот день, подробнее в репортаже «Татар-информа» :«Ты что делаешь, это же твои дети!»: как спасали малышей от неадекватного отца в Юдино.