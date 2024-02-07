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Происшествия 7 февраля 2024 14:37

В Юдино мужчина угрожает выкинуть из окна детей, на месте работает полиция

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В казанском поселке Юдино на улице Ильича, как сообщил источник «Татар-информа», некий мужчина угрожает выкинуть из окна детей.

На месте работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

Все детали и подробности уточняются.

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