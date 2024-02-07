«Ты что делаешь, это же твои дети!»: как спасали малышей от неадекватного отца в Юдино

Сегодня в районе двух часов дня появилась информация, что в казанском поселке Юдино неадекватный мужчина угрожает выбросить из окна пятого этажа свою двухгодовалую дочь. Все, кто в тот момент находились поблизости, в один голос заявляли о неадекватном состоянии мужчины.

На место сразу же выехали сотрудники всех экстренных служб.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Как удалось на месте выяснить «Татар-информу», семья, ставшая сегодня центром внимания, переехала в эту съемную квартиру всего две недели назад, но уже успела заявить о себе соседям.

«Не шумели – орали, всю последнюю неделю. Он ведь сидел в придачу. Сам мне говорил. Я боялась обратиться в полицию – он знает, что я пожилая женщина, живу одна. Я спрашивала у его жены, сможет ли он меня ударить, если я позвоню в полицию? Она ответила, что сможет», – рассказала «Татар-информу» соседка Рахиля Кривых.

Одна из соседок семьи, которая не решилась назвать свое имя, рассказала, что тоже была свидетельницей постоянного дебоша в квартире и криков детей. Не далее, как в минувший понедельник ей пришлось вызвать полицию из-за особо громкого скандала. Полицейским обитатели шумной квартиры банально не открыли дверь.

Сегодня из квартиры сначала были слышны крики. По словам соседки, мужчина бегал по квартире за детьми, в какой-то момент он выхватил дочь из рук матери и распахнул окно. Без остановки крича что-то о пожаре, он стал угрожать, что выкинет ребенка из окна.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Как поняли очевидцы из реплик неадекватного отца, таким извращенным способом он пытался «спасти» дочку от воображаемого огня. И все могло бы закончиться трагично, если бы мимо не проезжал водитель грузовика Альберт Бикмуллин.

«Я просто ехал мимо, когда увидел, что он пытается выбросить из окна ребенка. Тогда я залез на козырек дома и встал под окном. У меня получилось поймать девочку, после чего передать ее людям внизу», – рассказал «Татар-информу» Альберт Бикмуллин.

Мужчина рассказал, что когда схватил девочку, она громко плакала, из одежды на ней был только памперс.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Когда неадекватный отец начал угрожать выбросить из окна еще и сына – Альберт перешел к активным действиям. Он смог попасть в подъезд через окно, которое ему открыла одна из жительниц дома. Пробежав квартиру насквозь, он оказался на лестничной клетке, взбежал на пятый этаж, скрутил мужчину, и держал его до приезда полиции.

«Бегал по лестничной клетке полуголый. Глаза у него были абсолютно неадекватные. Несмотря на то, что я его не трогал, он кричал, чтобы я не бил его и про какой-то пожар. Успокоить его было абсолютно невозможно», – рассказал Альберт.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Приехавшие полицейские задержали неадекватного отца семейства.

Всех троих детей госпитализировали в ДРКБ. Позже Минздрав Республики Татарстан рассказал, что малышка находится в состоянии средней степени тяжести. По данным Следкома, у нее диагностирован перелом руки и ушиб головного мозга.

Отцу семейства 35 лет, жене – 21. Их дети – два сына и пострадавшая сегодня малышка.

«Я как-то спросила ее: “Он наркоман? Бьет тебя?”, – она ответила утвердительно, сказала, что и сама раньше “баловалась” наркотиками», – рассказала Рахиля Кривых.