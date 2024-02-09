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Глава района наградил казанца, спасшего выброшенную из окна девочку в Юдино
Накануне Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов наградил казанца Альберта Бикмуллина, спасшего детей, которых отец грозился выбросить из окна.
За мужество, проявленное в экстренной ситуации, Альберт Бикмуллин награжден благодарностью Мэра Казани и всего коллектива Администрации.
Напомним, в минувшую среду в Юдино неадекватный отец пытался «спасти» детей от воображаемого огня. И все могло бы закончиться трагично, если бы мимо не проезжал водитель грузовика Альберт Бикмуллин. Он взобрался на козырек магазина, чтобы уговорить горе-отца одуматься. В этот момент мужчина бросил годовалую девочку из окна, но Альберту удалось ее поймать и передать прохожим. После чего он поднялся в квартиру, чтобы забрать остальных детей и вызвал полицию, подробнее в материале:«Ты что делаешь, это же твои дети!»: как спасали малышей от неадекватного отца в Юдино.
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