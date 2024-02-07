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Происшествия 7 февраля 2024 15:07

Мужчина выбросил ребенка из окна пятого этажа в казанском поселке Юдино

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Сегодня в казанском поселке Юдино мужчина выкинул девочку примерно 2-х лет из окна квартиры на пятом этаже. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы происшествия. По предварительным данным, девочку поймал прохожий, который забрался на козырек дома.

По словам очевидцев, мужчине показалось, что в квартире вспыхнул пожар. В результате чего он решил спасти своих детей. Мужчину задержали полицейские.

Ранее мы рассказывали, что в казанском поселке Юдино на улице Ильича некий мужчина угрожает выкинуть из окна детей.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: © Очевидцы

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