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Мужчина выбросил ребенка из окна пятого этажа в казанском поселке Юдино
Сегодня в казанском поселке Юдино мужчина выкинул девочку примерно 2-х лет из окна квартиры на пятом этаже. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы происшествия. По предварительным данным, девочку поймал прохожий, который забрался на козырек дома.
По словам очевидцев, мужчине показалось, что в квартире вспыхнул пожар. В результате чего он решил спасти своих детей. Мужчину задержали полицейские.
Ранее мы рассказывали, что в казанском поселке Юдино на улице Ильича некий мужчина угрожает выкинуть из окна детей.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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