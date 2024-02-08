Бастрыкин поручил доложить о ситуации в Юдино, где отец выбросил из окна годовалую дочь

Главе СК России Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании покушения на убийство ребенка в Казани. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне в Казани 35-летний мужчина выбросил из окна 5 этажа свою маленькую дочь. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где у него диагностированы ушиб передней брюшной стенки и сотрясение головного мозга, подробнее в материале: «Ты что делаешь, это же твои дети!»: как спасали малышей от неадекватного отца в Юдино.

В настоящее время мужчина задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».