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Бастрыкин поручил доложить о ситуации в Юдино, где отец выбросил из окна годовалую дочь
Главе СК России Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании покушения на убийство ребенка в Казани. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Напомним, накануне в Казани 35-летний мужчина выбросил из окна 5 этажа свою маленькую дочь. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где у него диагностированы ушиб передней брюшной стенки и сотрясение головного мозга, подробнее в материале: «Ты что делаешь, это же твои дети!»: как спасали малышей от неадекватного отца в Юдино.
В настоящее время мужчина задержан. По предварительным данным, он находился в состоянии опьянения. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».
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