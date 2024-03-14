В Казани завершено восстановление участка третьего северного коллектора

В Казани, на проспекте Ямашева, завершено восстановление участка третьего северного коллектора. Результатами работы в своем телеграм-канале поделился МУП «Водоканал».

Как объяснили в пресс-службе предприятия, ремонт проведен на участке от дома 71а до дома 93.

Работы проводились методом санации — когда участок реставрируется, а его функции восстанавливаются. Это позволяет в будущем избежать возможных провалов грунта по трассе коллектора. Рабочие провели очистку, ремонт или замену поврежденных участков, модернизацию существующих систем с внедрением новых технологий.

«Современные технологии, используемые при производстве работ, позволили провести данные мероприятия без прекращения предоставления услуг водоотведения абонентам», — говорится в сообщении МУП.

Для наглядности «Водоканал» показал, как в ходе работ изменился этот участок коллектора.

Третий северный канализационный коллектор был построен в 1985 году для сбора и отведения стоков в Ново-Савиновском и Советском районах Казани, включая поселок Дербышки. Сегодня он обслуживает более 850 многоквартирных домов с 220 тыс. жителей, 56 детских садов, 27 школ, четыре больницы и 200 административных зданий.

Ремонт аварийного участка коллектора был разделен на три этапа: первый — по улице Чистопольская от Меридианной до Бондаренко, второй — по проспекту Ямашева от Адоратского до Амирхана и третий — по проспекту Амирхана от Четаева до Чистопольской.

В январе 2023 года ссообщалось, что сроки завершения работ по реконструкции третьего северного коллектора, начавшихся в феврале 2022-го, сдвигаются. Их общая стоимость изначально оценивалась примерно в 1,6 млрд рублей. В мае прошлого года на проведение работ было выделено еще почти 672 млн рублей.

Позднее жителям вновь сообщили о переносе сроков завершения ремонта – сначала на конец 2023 года, а затем – на первое полугодие 2024-го.

В январе «Татар-информ» сообщал, что проект реконструкции очередной части коллектора прошел экспертизу.