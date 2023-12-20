news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 20 декабря 2023 17:43

Казанцам озвучили сроки ремонта коллектора на Амирхана и объяснили, в чем сложность работ

Скопировать ссылку

Реконструкцию аварийного участка 3-го Северного коллектора по проспекту Фатыха Амирхана планируют завершить в первом полугодии 2024 года. Такие сроки озвучили жителям столицы РТ в группе казанского водоканала.

«Работы осложнены большой глубиной залегания коллектора, высоким уровнем грунтовых вод, наличием в зоне производства работ большого количества смежных коммуникаций и плотной городской застройкой», - подчеркнули в сообщении.

Напомним, работы на данном участке ведутся в рамках инвестиционной программы предприятия «Развитие, реконструкция и модернизация систем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования Казани на 2022-2028 годы».

#Амирхана #ремонт #коллектор #сроки #забор #раскопки
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100