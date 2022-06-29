В июле в Казани начнется реконструкция третьего северного коллектора на пр.Ямашева

В июле в Казани начнется второй этап реконструкции третьего северного коллектора — на участке проспекта Ямашева от ул.Адоратского до ул.Амирхана. Сейчас работы продолжаются на ул.Чистопольской, где проложены временные трубопроводы и ведется промывка коллектора, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Рабочие уже завершили строительство трех из шести колодцев, а также реконструкцию двух уже существующих колодцев, проложили шесть временных трубопроводов для устройства временных перекачивающих линий.

В данный момент ведется промывка коллектора рядом с домом № 26/5 по ул.Чистопольской. Ежедневно на объекте трудятся порядка 50 человек и 30 единиц техники, сообщил замдиректора МУП «Водоканал» Марат Салахов мэру Казани Ильсуру Метшину, который ознакомился с ходом работ.

Участок коллектора по ул.Чистопольской, от ул.Меридианной до ул.Бондаренко, протяженностью 760 погонных метров, является наиболее сложным, так как работы введутся в центре жилого микрорайона с интенсивным автомобильным трафиком, отметил глава города. По его словам, несмотря на то, что сетям порядка 40 лет, использование бытовой химии «превратило трубы канализации в решето».

«Строители и службы эксплуатации нашли все необходимые решения для завершения реконструкции трех самых изношенных участков канализационного коллектора», — добавил Метшин.

В начале июля параллельно с первым этапом начнутся работы на участке по пр.Ямашева, от ул.Адоратского до ул.Амирхана, протяженностью 850 погонных метров. По словам Салахова, сейчас проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.

Реконструкция третьего северного коллектора началась в феврале этого года. За последние 10 лет на нем произошло 43 провала грунта, все они уже устранены.

Коллектор был построен в 1985 году для сбора и отведения стоков в Ново-Савиновском и Советском районах, включая поселок Дербышки. Сегодня он обслуживает более 850 многоквартирных домов с 220 тыс. жителей, 56 детских садов, 27 школ, 4 больницы и 200 административных зданий.