Реконструкция третьего северного коллектора в Казани завершена на более чем 60%

В Казани продолжается реконструкция третьего северного коллектора на участке протяженностью 2,3 км — работы выполнены более чем на 60%. Об этом передает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что при сохранении сегодняшних темпов (работы ведутся ежедневно в круглосуточном режиме) и отсутствии нештатных ситуаций объект будет готов во втором квартале 2023 года.

Руководитель пресс-службы МУП «Водоканал» Эльвира Ливада пояснила, что сроки работ на каждом из отрезков реконструируемого участка были сдвинуты в среднем на 15-30 дней. График изменился из-за ряда причин.

Одна из них — поиск российских материалов, которые используются при реконструкции. Также дополнительное время потребовалось на вынос инженерных сетей из-за нахождения коллектора на большой глубине, в некоторых местах до 10 метров. Подготовительный процесс на первом участке — по Чистопольской от Меридианной до улицы Бондаренко — занял 7 месяцев.

Кроме того, был проведен большой объем работ по гидропромывке коллектора — из-за большого диаметра он был сильно заилен.

«На сегодня мы идем без отставаний согласно обновленному графику. Специалисты смонтировали многокилометровые временные перекачивающие линии. Они работают исправно, изливов нет», — рассказала она.

Ранее «Татар-информ» сообщал о начале реконструкции третьего северного канализационного коллектора на улице Чистопольская.