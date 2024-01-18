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Проект реконструкции участка 3-го Северного коллектора в Казани прошел экспертизу
Проект реконструкции участка 3-го Северного коллектора в Казани получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Ее результатами поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Согласно документации, речь идет об участке от дома №69 по проспекту Ямашева до дома №62 по ул.Чистопольской в Ново-Савиновском районе города и идет вдоль проспекта Амирхана с севера на юг.
Третий северный канализационный коллектор был построен в 1985 году для сбора и отведения стоков в Ново-Савиновском и Советском районах Казани, включая поселок Дербышки. Сегодня он обслуживает более 850 многоквартирных домов с 220 тыс. жителей, 56 детских садов, 27 школ, четыре больницы и 200 административных зданий.
Ремонт аварийного участка коллектора был разделен на три этапа: первый — по улице Чистопольская от Меридианной до Бондаренко, второй — по проспекту Ямашева от Адоратского до Амирхана и третий — по проспекту Амирхана от Четаева до Чистопольской.
В январе 2023 года ссообщалось, что сроки завершения работ по реконструкции третьего северного коллектора, начавшихся в феврале 2022-го, сдвигаются. Их общая стоимость изначально оценивалась примерно в 1,6 млрд рублей. В мае прошлого года на проведение работ было выделено еще почти 672 млн рублей.
Позднее жителям вновь сообщили о переносе сроков завершения ремонта – сначала на конец 2023 года, а затем – на первое полугодие 2024-го.
Фото: скриншот документации
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