Полная реконструкция аварийного коллектора в Казани обойдется в 1,6 млрд рублей

В этом году МУП «Водоканал» планирует провести полную реконструкцию двух километров аварийного коллектора в Казани на улицах Чистопольская, Амирхана и проспекте Ямашева. Как сообщает пресс-служба мэрии, ориентировочная стоимость работ составит около 1,6 млрд рублей.

«Водоканал» ведет восстановительные работы на участке северного коллектора, который был построен в 1985 году и является одним из старейших в городе, с октября 2021 года. В прошлом году на нем произошло 25 разрушений свода, которые привели к образованию провалов.

По данным на сегодня, устранено девять провалов по проспекту Ямашева и улице Амирхана. В настоящее время ведутся работы на четырех провалах по Чистопольской, завершить их предполагается уже в этом месяце. Работы велись и в новогодние праздники. Ежедневно на объектах задействовано 80 специалистов и 40 единиц техники.

В феврале планируется полная реконструкция двух километров аварийных участков коллектора. Работы будут производиться поэтапно.

Общая стоимость затрат может составить 1,6 млрд рублей.