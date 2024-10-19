В Казани завершен пуск тепла в жилые дома

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Во всех 5987 многоквартирных домах, а также в социальных объектах столицы Татарстана включено отопление. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Поступившие от жителей проблемных домов заявки находятся на контроле у Комитета ЖКХ исполкома города и будут отработаны в ближайшее время, заверили в администрации столицы РТ.

Обращения принимаются в системе «Открытая Казань» — на сайте и по телефону: 8 (843) 236-41-23. Также заявки можно оставлять по телефонам горячих линий Комитета ЖКХ и районных администраций.

В общей сложности за время пусконаладочных работ на горячую линию поступило 1132 обращения, а в систему «Открытая Казань» было подано 18 549 заявок. При этом если в начале отопительного сезона горожане оставляли около 2800 обращений за день, то теперь их число снизилось примерно в четыре раза, отметили в мэрии.

Отопительный сезон в столице РТ стартовал 7 октября, хотя по заявкам потребителей подавать тепло в социальные учреждения начали 27 сентября. К 12 октября без отопления в Казани оставались 14 домов, а уже 14 октября тепла не было только в одном многоквартирном доме.

Ранее «Татар-информ» сообщал, куда следует обращаться, если плохо греют батареи.