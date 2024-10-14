Мониторинг ситуации с отоплением организован в Казани

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В столице Татарстана, как и по всей стране, партия «Единая Россия» запустила мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Партпроект «Школа грамотного потребителя» составил специальную анкету, чтобы жители могли сообщать о состоянии не только радиаторов и внутридомовых коммуникаций систем теплоснабжения, но и цоколей, подвалов, чердаков, остекления подъездов, доводчиков на дверях.

В Казани отопительный сезон начался неделю назад, тепло подано во все школы, больницы, детские сады и другие социальные объекты. Проведены работы по подключению последнего жилого дома, уточнил секретарь первичного районного отделения «Единой России» Московского района, депутат Казгордумы, член Постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Казгордумы Олег Калимов.

«„Единая Россия“ оказывает содействие городским властям в мониторинге ситуации с квартирами, где батареи остаются холодными. В ряде случаев требуется устранение возникших дефектов. Мы следим, чтобы дополнительная настройка систем отопления проводилась максимально оперативно», — заметил депутат Казанской городской Думы.

«Рассчитываем, что уже через пару недель, как пройдет пуско-наладка всей системы теплоснабжения, люди перестанут жаловаться на холод в квартирах и тепло полноценно заполнит все батареи», — подчеркнул Калимов.

«Начало этого года сопровождалось несколькими крайне неприятными инцидентами, когда десятки многоквартирных домов в ряде субъектов РФ остались без тепла в морозный период. Поэтому крайне важно принять превентивные меры, не допустить подобных ситуаций. В связи с этим вместе с координаторами „Школы грамотного потребителя“ организуем проверку многоквартирных домов и опрос жителей о состоянии их домов», — прокомментировал в свою очередь ситуацию координатор проекта — председатель Комиссии Мосгордумы по госстроительству Александр Козлов.

Парламентарий пояснил, что проверка будет комплексной. «Тепло и нормальная температура зависят не только от батарей. Есть ряд пунктов, которые в обязательном порядке должны быть соблюдены при подготовке многоквартирного дома. Всё это позволяет не просто комфортно ощущать себя дома, но и позволяет сэкономить тепло. Поэтому нам важны все параметры», — заверил он.

Результаты мониторинга будут направлены в государственные жилищные инспекции для принятия мер к управляющим организациям.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани завершают пуск тепла в жилые дома.