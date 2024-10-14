Искандер Гиниятуллин: в Казани завершают пуск тепла в жилые дома

В Казани сегодня планируют завершить пуск тепла в жилые дома, без отопления в городе на данный момент числится всего один дом. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«Две недели, которые необходимы на отладку режимов, не означают, что отопительный сезон начался 7 октября и приходите через две недели жаловаться. Это неправильно. Две недели мы даем жилищникам, чтобы во всех 400 с лишним тысячах квартир стало тепло, чтобы за это время отладить режимы работы уже повсеместно включенного отопления. Эти две недели – это максимально возможное время на устранение каких-то дефектов, которые могли проявиться в ходе пуска тепла на продувку стояков, на запад циркуляции в тупиковых домах», - подчеркнул он.

Гиниятуллин также напомнил, что подключение к теплу не везде проходит быстро. Некоторые дома расположены в тупиковых отрезках тепловых сетей. Здания, в которых собственники вносили изменения в проектные решения, например устраивали теплые полы, подключали батареи на балконе, также требуют дополнительного времени на настройку режимов.

Замруководителя исполкома заверил, что на сегодняшний день тепло подали во все 879 объектов социальной сферы.