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Без отопления в Татарстане остаются 94 многоэтажки в Казани и Нижнекамске
В Татарстане отопление подано в 17 884 многоквартирных дома. Без тепла в настоящее время остаются жители 94 многоэтажек в Казани и Нижнекамском районе. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
Совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
«Осталось 94 многоквартирных дома. Это 14 домов в городе Казани и 80 домов в Нижнекамском районе. Из них в 29 домах в Нижнекамске не закончен еще капитальный ремонт», — заметил министр.
По его данным, общая готовность социальных объектов в Татарстане составляет 99,6%. Запущены 3210 котельных, отапливаются все объекты соцзащиты, объекты образования, здравоохранения, спорта и молодежи. Тепло подано в 1 908 объектов культуры – в Чистополе в настоящее время не отапливается один дом культуры, в котором ведется капитальный ремонт.
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