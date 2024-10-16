Гендиректор «Татэнерго» о Нижнекамске: в ближайшее время во все дома тепло дадим

В Нижнекамске 12 жилых домов до сих пор остаются без тепла, однако в ближайшее время они будут подключены. Об этом на встрече с журналистами заявил генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

«В ближайшее время во все дома тепло дадим», — сказал он, добавив, что в этих домах проживают почти 2 тыс. человек.

Причиной задержки стало аварийное состояния сетей теплоснабжения в городе. Как ранее сообщалось, всего в Нижнекамске на сегодняшний день аварийными считаются около 100 километров труб.

Хазиев также подчеркнул, что не снимает с компании ответственности за опоздание по срокам, но назвал несколько причин, из-за которых сложилась такая ситуация.

Главной причиной стало то, что организация начала обслуживать сети города только с июля этого года, причем принять их в компании хотели и вовсе в 2025 году. При этом за три месяца, с июля по сентябрь, в Нижнекамске удалось заменить 18 километров магистральных сетей.

«К сожалению, эта зима будет для Нижнекамска сложной. Мы завезли аварийный запас материалов на зиму, закупили пять аварийных машин и наняли людей. Однако из 600 вакансий еще 200 остаются открытыми», — поделился гендиректор компании, добавив, что аварийные материалы завезли в двукратном размере.

По его словам, на приведение сетей в нормативное состояние на сегодняшний день потребуется около 16 млрд рублей. «Есть такой документ, как паспорт готовности к отопительному сезону. Это важный документ, но это бумага, которая определяет готовность предприятий, состояние труб и укомплектованность кадрами. По всем он уже получен, а по Нижнекамску мы работаем. Срок до 1 ноября», — пояснил он.