Куда обращаться, если плохо греют батареи

Если в квартире холодные батареи или они не так сильно греют, то человек должен позвонить в организацию, обслуживающую его дом (управляющая организация или ТСЖ). Название организации можно посмотреть на квитанции за коммунальные услуги, сообщается на сайте Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора.

«Если это управляющая компания, то все претензии следует обращать к ней, если ТСЖ - идите к председателю. Если же договоры подписаны напрямую с поставщиками услуг - водоснабжающими и энергоснабжающими организациями, то и разбираться с ними придется самостоятельно», - говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданину следует подать письменную претензию в двух экземплярах (один - исполнителю, другой – для отметки о принятии). Причем человек должен убедиться, что на отметке не просто была написана фамилия принявшего, а стоял штамп организации, а также дата и время приема.

В случае отказа принять претензию лично, следует отправить ее по почте с уведомлением о вручении.

Если гражданина просят подать жалобу по телефону, то человек должен выяснить, под каким номером в журнале учета зарегистрировано обращение, и кто принял звонок, чтобы в случае необходимости заявитель смог доказать факт и время обращения к коммунальщикам.

В претензии гражданин указывает, что температура в квартире ниже нормативной и потребовать померить температуру воздуха в квартире.

Далее к заявителю должен прийти представитель УК и составить акт о качестве оказываемых коммунальных услуг. В случае разногласий, проверку обязаны провести повторно с участием представителя жилищной инспекции. Также человек может пригласить независимого специалиста и подписать составленный в двух экземплярах акт (один – обратившемуся, второй - у коммунальщиков. В дальнейшем акт будет являться основанием для перерасчета платы за некачественную услугу отопления. Если известно, что причина перебоев - авария, дополнительная проверка не требуется.

Если на письмо не отреагировали и не попытались устранить проблему, то человеку следует идти в госжилинспекцию по месту жительства ( обращение можно оставить на сайте жилищной инспекции в Интернете) или в суд, чтобы вам возместили убытки (к примеру, если в холода Вы пользовались обогревательными приборами и счет за электроэнергию существенно превышает обычные суммы).