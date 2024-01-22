В Казани за пять дней снегопада зафиксировали 8 аварий на сетях водоснабжения

За пять дней снегопада в Казани зафиксировали восемь существенных земляных течей на сетях водоснабжения. Пять из них на данный момент ликвидированы, три находятся в работе, рассказал на оперативном штабе по уборке снега замруководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Так, течи возникли на улицах Яруллина, Декабристов, проспекте Амирхана, авария случилась в поселке Северный. Из-за излива на проезжую часть там было осложнено движение по дорогам. Помимо этого, на объектах «Казэнерго» произошло семь отключений отопления, четыре их них — из-за отключения теплоснабжения. Гиниятуллин заверил, что все инциденты были решены своевременно.

«Шесть отключений произошло на сетях "Казанских электрических сетей", это связано с порывистым ветром и обильными снегопадами. Также задачи решались оперативно, и большого влияния на качество жизни горожан не оказали», – заключил замруководителя исполкома города.