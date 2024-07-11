В Казани за библиотекой Лобаческого к саммиту БРИКС разобьют новый сквер

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В столице Татарстана в рамках подготовки к саммиту БРИКС и празднования 220-летия образования Казанского университета разобьют новый сквер за библиотекой имени Н. И. Лобачевского КФУ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сегодня проекты нового сквера и обновления площадки перед главным зданием университета («Сковородки») в ходе выездного совещания согласовал глава города Ильсур Метшин.

Общественное пространство за библиотекой будет предназначено для отдыха студентов, преподавателей, жителей и гостей города. Здесь установят малые архитектурные формы и уложат дорожки из брусчатки, рассказал проректор КФУ Алмаз Мингулов.

Мэр оценил инициативу, которая помимо всего остального позволит связать зону отдыха с Ленинским садом. Он предложил дополнительно высадить в сквере кустарники и декоративные деревья, чтобы его посетители могли прятаться от жары летом и наблюдать красивые виды осенью, а также украсить пространство живой изгородью.

На «Сковородке» заменят пешеходные плиты и брусчатку, выровняют ступени, которые просели в некоторых местах. Также будут отремонтированы дорога и съезд по улице Нужина. Частично усовершенствуют внешний вид здания №29 по улице Пушкина: спрячут провода, щитки и так далее.

В самом главном здании университета, по словам проректора, начаты запланированные ремонтно-реставрационные работы на главном корпусе. «<...> меняются окна, кровля, а также приводятся в нормативное состояние фасады как с лицевой стороны здания, так и с задней», — уточнил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани отремонтируют «Сковородку» перед главным зданием КФУ.