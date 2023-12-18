В столице Татарстана планируют отреставрировать главное здание КФУ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана проведут реставрацию главного здания Казанского федерального университета, расположенного по адресу: ул. Кремлевская, д. 18. Об этом сообщается на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Главный корпус Казанского университета был построен в 1826 году в стиле классицизма: архитектор Петр Пятницкий объединил два стоявших рядом здания (бывшую гимназию и бывший дом вице-губернатора Михаила Тенишева) в одно. В XX веке со стороны двора к основному объему здания оказался добавлен еще один, третий этаж.

Кроме того, в 1904 году по проекту архитектора Карла Мюфке к западному крылу главного корпуса было пристроено трехэтажное здание, выдержанное в эклектическом стиле. Аналогичный пристрой к восточному крылу, запланированный тогда же, возвели (в упрощенном виде) лишь в 2004-м.

По оценке специалистов, кирпичные стены главного здания КФУ, конструкции крыши и фасадов находятся в ограниченно работоспособном техническом состоянии. При этом повсеместно наблюдаются вертикальные и косые трещины в наружных стенах, отсутствует или утратила свои свойства гидроизоляция стен первого этажа и подвала, имеются другие повреждения.

Хотя обследование фундаментов и грунтов основания не входило в задачу обследования, его авторы предполагают, что «главной причиной появления многочисленных трещин в кирпичных стенах здания является неравномерная осадка фундаментов из-за недостаточной несущей способности (либо жесткости) грунтов основания».

Проект реставрации предусматривает ремонт крыши и фасадов главного корпуса университета. Речь идет в том числе о приведении в порядок конструкций крыши и частичной замене кровли, устройстве слуховых окон согласно нормам проветривания, ремонте или замене водостоков, установке металлического кровельного ограждения и реставрации подлинного ограждения кровли западного пристроя.

Кроме того, запланирован ремонт трещин в стенах, устройство отсечной гидроизоляции, демонтаж всех металлических элементов и инженерных систем на фасадах, искажающих их архитектурный облик, осушение стен подвала и устройство там вертикальной и отсечной гидроизоляции, замена штукатурки на первом этаже и ее ремонт на остальных этажах, реставрация декоративных элементов фасада и элементов фасада, являющихся предметом охраны памятника.

Помимо этого, должны быть заменены деревянные рамы с воссозданием исторической расстекловки, восстановлены габариты дверных проемов на дворовом фасаде западного пристроя, воссозданы деревянные двери, устроены стилистически подходящие металлические ограждений на крыльцах. Фасады предстоит окрасить согласно колерному паспорту, вода должны быть отведена от здания.

Второй этап реставрационных работ будет включать восстановление утраченных световых фонарей. Стоит отметить, что для частей здания, построенных в разных стилях (классицизм и эклектика), предлагаются отличные стилистические решения металлических элементов.

Заказчиком проекта реставрации выступил сам Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия. Главный корпус входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Казанского государственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина». Общественное обсуждение акта государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) должно завершиться 12 января 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани отреставрируют здание старого аэропорта.