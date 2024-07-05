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Метшин оценил благоустроенный сквер на улице Заря в Казани
В конце 2023-го на улице Заря благоустроили прогулочную зону. Рядом организовали зоны для отдыха, футбольное поле и детские площадки. Еще в сквере поставили скамейки, урны, качели, провели освещение, уложили брусчатку и посадили около 200 деревьев.
Также в сквере поставили информационные стенды, на которых рассказывается о масштабных событиях столицы Татарстана. Например, на одном из них описаны XXVII Всемирная летняя универсиада, фестиваль родословной «Эхо веков», а также повествуется про героя Великой Отечественной войны Михаила Девятаева.
Как отметил мэр города Ильсур Метшин, на новом месте для прогулок ранее была заросшая зона. На сегодняшний день в Казани таких площадок становится все больше. И что интересно: у каждой «точки» своя особенность.
«Здесь же теперь можно будет не только прогуляться, но и узнать больше об истории города», - подчеркнул градоначальник, чьи слова приводит пресс-служба мэрии.
Ранее сообщалось, что проект по реконструкции Московского рынка в Казани прошел экспертизу.
Также Метшин призвал усиленно поливать зеленые насаждения в Казани, следить за детьми и пожилыми родителями из-за устоявшейся жары.
фото: мэрия Казани
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