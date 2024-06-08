Около 30 делегаций планируют приехать на саммит БРИКС в Казани

Около 30 делегаций намерены принять участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в октябре в Казани. Об этом передает ТАСС со ссылкой на советника Президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.

«Как вы знаете, Россия председательствует в БРИКС, — отметил Коябков. — И мы в октябре в Казани будем встречать порядка 30 делегаций, которые планируют приехать на саммит БРИКС в Казани».

Он подчеркнул, что в основе концепции председательства РФ лежат такие принципиальные установки, как суверенное равенство, открытость и консенсус.

Всего под российским председательством в этом году пройдут более 250 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Напомним, Казань примет два крупнейших события — Игры БРИКС (с 12 по 23 июня) и Саммит БРИКС (с 22 по 24 октября). О том, как столица республики готовится к международным мероприятиям, читайте в материале «Татар-информа».