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В Казани у станции метро «Яшьлек» появится новый сквер
В Московском районе столицы Татарстана у станции метро «Яшьлек» будет разбит новый сквер. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.
Площадь нового сквера составит 9322 кв. метра. Он появится на территории, ограниченной улицами Шамиля Усманова (с севера), Декабристов (с востока) и Энергетиков (с запада). Сейчас здесь уже существует мини-сквер площадью 1234 кв. метра.
На территории также находятся несколько зданий, которые будут снесены. Демонтаж ждет и проложенные здесь сети водоснабжения и водоотведения. Дренажный кабель и анодный контур вынесут из зоны застройки.
Проектом планировки предполагается создание сквера с комплексным благоустройством и озеленением территории, а также с последующей установкой малых архитектурных форм. Парковочные места не предусмотрены, в радиусе пешеходной доступности расположена станция метро «Яшьлек».
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