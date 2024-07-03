В Казани отремонтируют «Сковородку» перед главным зданием КФУ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана приведут в порядок излюбленное место отдыха и общения студентов — полукруглую площадку перед главным зданием Казанского федерального университета. Проект ремонтных работ прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

На «Сковородке» предполагается очистить существующие гранитные ступени и выравнять их, а также заменить гранитную плитку и бетонную брусчатку. Всё это улучшит техническое состояние территории и сделает ее эксплуатацию более безопасной для пешеходов, в том числе и представителей маломобильных групп населения.

Общая площадь земельного участка, где будут вестись работы, составляет 4077,9 кв. метра. Гранитная плитка будет заменена на площади 379 кв. метров, покрытие тротуара из бетонной брусчатки окажется обновлено на 33,6 кв. метра. Совокупная длина гранитных ступеней, которые в мастерской очистят кварцевым песком, — 88,82 метра.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Проект не предусматривает капитального ремонта, земляные работы не будут проводиться на глубине, превышающей 0,3 метра. Кроме того, запланированы меры по снижению шумовой и динамической нагрузки. Соответственно, в дополнительных мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия нет необходимости, отмечается в акте ГИКЭ.

Проводить государственную историко-культурную экспертизу понадобилось из-за того, что на территории «Сквородки» находится объект наследия федерального значения — памятник Ленину, а рядом расположен объект республиканского значения — здание клиники Казанского университета.

Памятник Ленину из бронзы и гранита был установлен к 150-летию университета в 1954 году. Его создателями стали скульптор Владимир Цигаль и архитектор Виктор Калинин. Постамент полукругом охватывает цветник.



Здание клиники университета было построено в 1840 году по проекту архитектора Михаила Коринфского. Это трехэтажное кирпичное строение Г-образной формы, стены которого оштукатурены. Строгие классические формы фасадов соответствуют его функциональному назначению. При этом, уточняется в документе, здание «не является неотъемлемым элементом» классического архитектурного ансамбля университета, сложившегося в середине XIX века.