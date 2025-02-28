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Культура 28 февраля 2025 07:00

В Казани впервые вручат спецпремию «Маэстро» в рамках «Золотой маски»

В Казани впервые вручат спецпремию «Маэстро» в рамках «Золотой маски»
Валерий Гергиев
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Секретариат Союза театральных деятелей РФ учредил специальную премию «Маэстро» в рамках Национальной театральной премии России «Золотой маски». Впервые она будет вручена в Казани 26 июня этого года, сообщает пресс-служба премии.

«Ключевой особенностью» новой премии станет то, что выдвигать кандидатов на соискание премии и принимать окончательное решение о ее присуждении будет сопредседатель Союза театральных деятелей – дирижер Валерий Гергиев.

31-я церемония вручения премии «Золотая маска» пройдет в новом здании театра имени Галиасгара Камала. Наряду с премией «Маэстро» впервые будет вручена специальная премия президента премии и фестиваля.

При этом в сезоне 2023-2024 годов на соискание Национальной театральной премии России «Золотая маска» претендует только один спектакль из Татарстана. На награду в категории «Лучшая мужская роль. Драматический театр» номинирован Илья Славутский, сыгравший Клавдия в постановке «Гамлет» театра имени Качалова.

В предыдущем сезоне татарстанские театры завоевали сразу шесть «Золотых масок». Две награды получил спектакль «Муть. Мухаджиры» театра Камала, три – «Авиатор» Театра кукол «Экият». Спецприз достался постановке «Приключения Рустема» Татарского ТЮЗа имени Кариева.

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#Золотая маска
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