«Золотая маска» в Казани и мемориалы СВО в районах: Аюпова назвала приоритеты на 2025 год

Владимир Машков собирается провести церемонию награждения «Золотой маски» в новом здании театра Камала. Рустам Минниханов рассчитывает, что оно станет значимым центром для всей России. В то же время Минкульт вступает в борьбу за умы и духовно-нравственные ценности. О чем еще шла речь на заседании коллегии ведомства – в репортаже «Татар-информа».





В Казани официально открыли новое здание театра Камала

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Машков: «Открытие нового здания театра Камала – событие для всей России»

Сегодня в Казани официально открыли новое здание театра Камала. Поучаствовать в церемонии из Москвы прибыли министр культуры России Ольга Любимова, министр строительства России Ирек Файзуллин, а также председатель Союза театральных деятелей России, народный артист страны Владимир Машков. Здесь же прошла итоговая коллегия Министерства культуры республики, где главный доклад сделала министр культуры Ирада Аюпова.

«Ощущение, как будто находишься внутри невероятного ювелирного украшения. Поздравляю всех артистов, они радуются и ждут возможности выходить на эту уникальную современную площадку, выходить на эту сцену. Желаю вам, чтобы у вас были удобные грим-уборные, чтобы зрители восхищались, радовались, чтобы место находилось для каждого: от самого младшего до самого старшего, от искушенных театроведов, которые приедут отбирать спектакли для «Золотой маски», до зрителя, пришедшего впервые, которого нам нужно увлекать. Будем делать все, чтобы дальше было еще ярче, еще интереснее», – сказала Ольга Любимова после осмотра здания.

Поучаствовать в церемони окрытия из Москвы прибыла министр культуры России Ольга Любимова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Владимир Машков также выразил свое восхищение и объявил, что в июне 2025 года в Казани на сцене нового театра пройдет 31-я церемония вручения премии «Золотая маска».

«Сегодняшнее событие – это событие не только для Татарстана, это событие для всей России. Создание удивительного творческого пространства. Я смотрю на эту красоту и знаю, что идеология и идея этого театра – абсолютная прозрачность и открытость миру. Как какой-то драгоценный камень – такое ощущение, что это кристалл таланта, который открывает невероятные возможности и для самых юных людей, и для больших мастеров сцены. Я с невероятным восторгом и белой завистью гляжу на такое уникальнейшее пространство ваших сцен. И понимаю, сколько же здесь будет вдохновения!» – сказал Машков.

Он напомнил, что Татарстан – триумфатор «Золотой маски» – театры получили шесть наград. По его мнению, церемония в Казани пройдет замечательно: «Вся театральная Россия приедет на этот большой форум».

Владимир Машков выразил свое восхищение и объявил, что в июне 2025 года на сцене нового театра пройдет 31-я церемония вручения «Золотой маски» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новое здание театра – бриллиант для столицы Татарстана

Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил проектировщиков, строителей, мэрию города за работу по созданию здания театра. Он назвал его бриллиант для Казани. Но, по его мнению, нужно, чтобы здание стало общественным центром не только для республики, но для всей страны.

Министр строительства России Ирек Файзуллин назвал новое здание храмом культуры и очередным уникальным достижением Республики Татарстан. Он подчеркнул, что театр построен благодаря эффективной работе всей команды Татарстана.

«Невозможно эффективно создать объект, если нет института, нет строителей, нет такого руководителя, как Рустам Нургалиевич [Минниханов]. Так же мы работали во время Универсиады, так же работали при подготовке чемпионата по водным видам спорта, чемпионата мира по футболу. Также шла эффективная подготовка к БРИКСу – уникальному мероприятию, которое прошло в столице Татарстана. Это все команда. Я желаю новых успехов, Рустам Нургалиевич, вам, вашей команде в реализации всех планов, которые есть в области строительства, реконструкции, капитального ремонта – всей этой огромной работы, которая показывает и объединяет всю работу, всей команды РТ», – напутствовал Файзуллин.

Ирада Аюпова тоже поблагодарила Раиса Татарстана за появление в республике такого большого и современного театра.

«Мы – счастливый народ. У нас есть настоящие лидеры, для которых преемственность, передача культурного кода нации в числе основных приоритетов. Хочу поблагодарить за заботу о нашей отрасли, о людях культуры и за этот замечательный современный театр, который станет на многие годы очагом не только театрального искусства, но и всей многонациональной культуры нашей республики. [Поблагодарить] за наше право свободы творческого поиска, право быть самими собой», – подчеркнула Аюпова.

Рустам Минниханов поблагодарил проектировщиков, строителей, мэрию города за работу по созданию здания театра Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

500 тыс. культурных событий в год

Сегодня на коллегию приехали представители 81 субъекта России. Для них Ирада Аюпова в цифрах охарактеризовала культуру Татарстана.

«Это почти 24 тысячи работников, 3770 учреждений культуры, ежегодно более 100 млн посещений культурных мероприятий. Около 500 тыс. событий, 3,5 тыс. театральных постановок. 3640 крупных концертов. В 2024 году Казань стала столицей трех крупных всероссийских мероприятий в сфере культуры, которые объединили культурные сообщества по многим направлениям. В Казани состоялся федеральный проект «Музейные маршруты», прошел Всероссийский библиотечный конгресс и II Всероссийская детская фольклориада. Безусловно, для нас прекрасной возможностью стала презентация красоты и богатства культуры России в рамках мероприятий БРИКС», – напомнила Аюпова.

Она также отметила, что сегодня на коллегии подводятся итоги не только 2024 года, но и пятилетки национального проекта «Культура», стартовавшего в 2019 году. За это время была укреплена материально-техническая база учреждений культуры (федеральный проект «Культурная среда»), внедрены цифровые технологии («Цифровая культура») и проведена работа с сообществами («Творческие люди»). Итог – более 67% жителей республики отмечают, что культурная жизнь стала более насыщенной. Охват жителей республики мероприятиями нацпроекта составил 64%.

Ирек Файзуллин назвал новое здание храмом кульутры и очередным уникальным достижением Республики Татарстан Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Репертуар будет проходить обязательное согласование с министерством

Одним из ключевых изменений в системе государственного управления культурной политикой, акцентировала Аюпова, стал Указ Президента Российской Федерации «Об Основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Согласно ему в систему государственного задания в культуре интегрируется патриотическая идеология. С 2025 года количественные показатели успешности для учреждений культуры уходят на второй план, главное теперь – качество контента и его соответствие традиционным ценностям.

«Вопросы создания творческого продукта из текущего репертуара будут проходить обязательное согласование с министерством, равно как и планирование выставочных, образовательных и иных проектов», – подчеркнула Аюпова.

Актуальным вопросом остается вопрос комплектования библиотек качественной литературой. Я думаю, что не только в нашей республике у комплектаторов возникают проблемы как отобрать качественные издания, не «наткнувшись» на литературу деструктивного содержания, издания с попытками фальсификации и дискредитации истории России.

«Нам очень важно выстроить централизованное сопровождение этой деятельности. Предлагаем рассмотреть возможность создания экспертных советов на базе крупнейших федеральных библиотек страны с последующим формированием рекомендованного списка литературы для приобретения в фонды библиотек по всей стране», – обратилась региональный министр к главе федерального ведомства культуры.

С нынешнего года на базе библиотек будут проводиться уроки о важном. Изменятся принципы работы экспертных советов министерства, творческих союзов. Аюпова анонсировала внедрение государственных заказов на создание новых спектаклей, постановок, концертных произведений – направленных на сохранение духовно-нравственных ценностей и воспитание патриотизма. И в этом, отметила глава регионального ведомства, у Татарстана уже есть опыт. С подобным подходом создавались проекты в 2019 году по грантам Правительства Татарстана к 100-летию ТАССР, в 2022 году – произведения, сохраняющие, развивающие и популяризующие культуру татарского народа.

На коллегии подвели итоги не только 2024 года, но и пятилетки национального проекта «Культура», стартовавшего в 2019 году Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Семьи участников СВО получили 21 тыс. бесплатных билетов на мероприятия

«Сегодня идет гибридная война. Война за умы. И наша отрасль выступает на передовой. В Республике Татарстан каждый муниципальный район, каждое учреждение культуры, каждое сельское поселение, неравнодушные жители оказывают поддержку нашим бойцам – участникам специальной военной операции. Сегодня в зале директор Алькеевского районного дома культуры Шайхутдинов Ростем Султанович. Он лично 32 раза побывал в зоне СВО, сопровождая гуманитарные грузы. Поприветствует его!» – сказала Аюпова.

По соглашению о сотрудничестве с министерством культуры Луганской Народной Республики, в феврале прошлого года руководители учреждений культуры Татарстана в Луганске провели расширенный семинар-практикум по оказанию методической помощи музеям, культурно-досуговым учреждениям, концертно-зрелищным учреждениям, детским школам искусств. Установлены добрые отношения с Минкультом Донецкой Народной Республики.

«Первым из татарстанских театров года назад в городах Луганской Народной Республики со спектаклями для маленьких зрителей выступил театр кукол под руководством Ильгиза Зайниева, сейчас он руководит театром имени Галиаскара Камала», – напомнила и обратила внимание Аюпова.

За минувший год семьям участников СВО было выделено более 21 тысячи бесплатных билетов на различные мероприятия.

«Карта «Батыр» – решение, которое позволяет сделать эти услуги доступнее. Наша ключевая цель состоит в том, чтобы каждый герой ощущал свою значимость и востребованность, а также имел возможность вернуться к спокойной жизни. Мы сегодня как никогда должны себя ощущать единым народом», – сказала Аюпова.

Историческая память – одно из ключевых направлений во взаимодействии с общественными институтами. В 2025 году в рамках Года защитника Отечества и к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Казани запланирована установка памятника поэту-фронтовику Фатиху Кариму, бюстов генерала армии Махмута Гареева, Героя России, участника СВО Дамира Гилемханова, мемориальной доски Герою Советского Союза Георгию Мосолову.

Кроме того, будет проведен конкурс на создание типовых проектов мемориалов, посвященных участникам СВО. Их предполагают размещать в муниципальных районах Татарстана.

Однако, формируя культурный контент, необходимо учитывать интересы и зрителей и отражать государственные приоритеты, соблюдая между ними гармоничный баланс, призвала Ирада Аюпова.

Аюпова сообщила, что в Татарстане ощутимо увеличился запрос на получение качественного культурно-просветительского контента Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Беспрецедентный интерес к событиям культуры

Аюпова сообщила участникам коллегии, что в Татарстане ощутимо увеличился запрос на получение качественного культурно-просветительского контента. Количество посещений музеев за пять лет, по ее словам, выросло беспрецедентно – на 154%. Число культурно-образовательных мероприятий – вдвое. С 15 января, к слову, в регионе был запущен телеграмм-бот с единой афишей.

Министру культуры России Ольге Любимовой сегодня была представлена памятная монета, выпущенная Банком России к 200-летию известного татарского ученого, литератора, просветителя Каюма Насыри. В этой связи министр культуры РТ обратилась к Любимовой за поддержкой в продвижении в масштабах страны других круглых и юбилейных дат, значимых для культуры регионов России.

«Например, в 2025 году мы будем отмечать 125-летие одного из основоположников татарской профессиональной музыки и татарского театра, композитора Салиха Сайдашева. 2026 год – год 140-летия со дня рождения нашего поэта Габдуллы Тукая, 120-летия татарского театра, 120-летия со дня рождения Мусы Джалиля. Я уверена, что формирование единого календаря нашей страны, возможно, в цифровом формате на портале «Культура», станет хорошим подспорьем в нашей работе, позволит лишний раз осознать богатство и многообразие культуры великой России», – сказала Аюпова.

В дальнейшем для министерства культуры Татарстана, заверила она, наиболее актуальной будет оставаться межпоколенческая коммуникация. При наличии у населения устойчивого интереса к культурно-досуговой деятельности, выразила уверенность Аюпова, проблема постоянного вовлечения аудитории в учреждениях культуры будет решена.

В 2025 году планируется открыть Центр ремесла Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Культурные планы – 2025

В 2025 году планируется открыть Центр ремесла – здесь появится креативная площадка с участием мастеров народно-художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан. Ведомство вместе с Академией наук РТ провело их перепись – получился реестр из 413 мастеров.

Будет заниматься Минкульт Татарстана в нынешнем году и культурной адаптацией мигрантов. Дом дружбы народов республики уже создал сеть телеграм-каналов в помощь диаспорам.

«Одним из главных достоинств Республики Татарстан, России в целом является культура межнационального и межконфессионального диалога. Это является нашим конкурентным преимуществом в мире. В 2025 году Республика Татарстан наряду с Хабаровским краем, Кемеровской областью, Якутией и Челябинской областью является пилотным регионом, в котором организованы центры по социальной и культурной адаптации мигрантов. Это необходимо, чтобы иностранные граждане знали традиции и правила поведения в российском обществе и могли адекватно взаимодействовать с местным населением. И хотя мы часто слышим, что мероприятиями невозможно подменить курсы социокультурной адаптации, это может стать хорошим практическим сопровождением учебного процесса», – сообщила Аюпова.

В отрасли культуры, призналась министр, хотелось бы видеть больше молодых кадров. Пока работников в возрасте до 25 лет всего 5% и показатель ежегодно уменьшается. Контрактной системы их подготовки, предоставления денежных выплат молодым специалистам и земельных участков оказывается недостаточным, констатировала она. Однако с этого года в рамках реализации послания Президента России Владимира Путина начнется реализация долгожданной программы «Земский работник культуры». Это, выразила она надежду, поможет привлечь в малые города и села больше специалистов отрасли культуры, включая молодежь и решить кадровый вопрос.

«Культура – это мосты. Мосты между людьми. Между народами. Между странами. Между поколениями. Это поиск общего и начало пути к пониманию. И это тот единственный след, который останется после нас. Мы все с вами ответственны за то, какими нас будут видеть наши потомки. Впереди еще много работы. Мы воюем за нашу культуру. За право быть самими собой. И вместе мы победим!», – завершила свое выступление Ирада Аюпова.