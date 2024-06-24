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Первую «Золотую маску» за режиссерскую работу в Татарстане получил Ильгиз Зайниев
Кукольный спектакль «Авиатор», поставленный режиссером Ильгизом Зайниевым на сцене театра кукол «Экият», стал победителем Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в трех номинациях. Это первая «Золотая маска» в Татарстане за режиссерскую работу.
Сегодня в Москве проходило торжественное вручение российской театральной премии «Золотая маска».
Заслуженный артист РТ Дилюс Хузяхметов был признан лучшим актером кукольного спектакля, Ильгиз Зайниев стал лауреатом как лучший режиссер кукольного спектакля, а сама постановка «Авиатор» получила награду в номинации «Лучший спектакль. Театр кукол».
Особенность спектакля «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина в том, что кукла главного героя Иннокентия Платонова сделана из льда. Для каждого показа куклу заново замораживают в специальной морозильной камере. К концу спектакля кукла в руках артиста Дилюса Хузяхметова растворяется.
Художник спектакля – Сергей Рябинин. Композитор – Эльмир Низамов.
Рузиля Мухамметова
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