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Культура 23 января 2025 12:32

На «Золотую маску» от Татарстана претендует один спектакль в единственной номинации

В сезоне 2023-2024 годов на соискание Национальной театральной премии России «Золотая маска» претендует только один спектакль из Татарстана.

Постановка «Гамлет» Казанского академического русского Большого драматического театр имени В. И. Качалова представлена в категории «Лучшая мужская роль. Драматический театр». На награду номинирован Илья Славутский, исполнивший роль Клавдия.

Всего на соискание премии были поданы 734 заявки, 567 из них были допущены к участию. В трех номинациях претенденты на победу не определены — это «Лучшая работа дирижера. Оперетта/мюзикл», «Лучшая мужская роль. Оперетта/мюзикл» и «Лучшая работа дирижера. Балет».

При этом в прошлом сезоне татарстанские театры завоевали сразу шесть «Золотых масок». Две награды получил спектакль «Муть. Мухаджиры» театра Камала, три — «Авиатор» Театра кукол «Экият». Спецприз достался постановке «Приключения Рустема» Татарского ТЮЗа имени Кариева.

Церемония вручения премии «Золотая маска» пройдет летом этого года в Казани, в новом здании театра имени Галиасгара Камала.

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#Золотая маска #театр им. в качалова
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