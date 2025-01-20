Церемония вручения премии «Золотая маска» пройдет летом в новом здании театра Камала

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» пройдет летом этого года, площадкой мероприятия станет новое здание театра Камала. Об этом сообщил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков на коллегии Минкульта РТ.

«Торжественное вручение золотой маски летом этого года будет проходить здесь - на сцене этого театра», – сказал Машков.

Он напомнил, что в прошлом году Татарстан стал триумфатором «Золотой маски», завоевав сразу шесть премий.

«Без бергэ, без булдырабыз», – заключил Машков.