Утверждены списки номинантов на «Золотую маску», победителей наградят в Казани

Секретариат Союза театральных деятелей (СТД) России утвердил список номинантов на премию «Золотая маска». Отметим, что церемония награждения этой премией в 2025-м пройдет в Казани.

Как сообщили в пресс-службе СТД РФ, в категории «Лучший спектакль. Опера» претендуют «Любовь к трем апельсинам» (Астраханский театр оперы и балета), «Мадам Баттерфляй» («Геликон-опера»), «Не только любовь» (Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко). Также из режиссеров оперы номинировали Евгения Писарева («Не только любовь») и Дмитрия Бертмана («Мадам Баттерфляй»).

Номинантами в категории «Лучший спектакль. Балет» стали «Концертные танцы» (Ростовский музтеатр), «Рахманинов. Симфония длинною в жизнь» (Башкирский театр оперы и балета), «Сияющий камень» («Саха Опера Балет») и «598 тактов» (Санкт-Петербургский театр балета им. Леонида Якобсона).

В номинации «Лучший драмспектакль» выдвинуты «Горе от ума» (Национальный драмтеатр им. Б. Басангова, Элиста), «Гроза» (Русский драмтеатр, Стерлитамак), «Папа (Русский драмтеатр Удмуртии), «Соборяне» («Русское концертное агентство»), «Халхин Гол. Тангариг» (Бурятский театр драмы им. Хоца Намсараева) и «Черные доски» (Владимирский областной драмтеатр).

О том, что обладателей «Золотой маски» наградят в Казани, сообщил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, когда в столице РТ открывали новое здание Татарского театра имени Г. Камала. Мероприятие прошло при участии Раиса Татарстана Рустама Минниханова.