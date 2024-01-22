В Казани в уборке дворов задействовали 2,3 тыс. дворников и 162 единицы спецтехники

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Уборкой дворовых территорий от снега в Казани занимаются 2,3 тысячи дворников, задействовано 162 единицы спецтехники. Также по плану «Буран» дополнительно привлечено 78 единиц арендной техники, рассказал на оперативном штабе по уборке снега заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

«Основные задачи, которые надо было решать в эти снежные дни — это расчистка проходов и проездов по дворам и внутриквартальным дорогам, а также расчистка подъездов к контейнерным площадкам и очистка кровель от снеговых шапок, — отметил он.

С начала снежной бури на кровлях ежедневно работало до 185 человек, очищая крыши от снега. Замруководителя исполкома также поблагодарил неравнодушных казанцев, которые самостоятельно организовали работы по уборке дворов в помощь жилищно-коммунальным организациям.

Ранее Власти Казани заявили, что снегопад в городе 19 января побил пятилетний рекорд. Помочь городским коммунальным службам убрать снег во дворе вышли не только жители столицы республики, но и Набережных Челнов, Нурлата, Нижнекамска. Из-за сложных условий в Казани продлили план «Буран» до 22 января включительно.