В Казани реставраторы обновят фасады «Красных ворот»

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В Кировском районе столицы Татарстана продолжается реставрация юбилейной арки «Красные ворота». Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

На данный момент реставраторы уже очистили поверхность арки от старых элементов отделки. Теперь они должны приступить к работам над фасадами сооружения.

Председатель Комитета РТ по охране ОКН Иван Гущин объяснил, что в ходе реставрационных работ рабочие выполнят отмостку по периметру сооружения, усилят фундамент стен и проведут гидроизоляцию.

Кроме того, специалисты отремонтируют отделеку фасадов и декоративных элементов, воссоздадут утраченные профили и детали, восстановят их целостность, выполнят замену металлических покрытий, в том числе – парапетов, аттика, отлива. Помимо этого, будут приведены в порядок кованые ворота и калитка.

Юбилейная арка «Красные ворота» находится у главного входа в казанский парк имени Петрова. Она была возведена в 1888 году по проекту архитектора Ивана Котелова к 100-летнему юбилею Казанского порохового завода вместо обветшавшего деревянного центрального входа в городок при предприятии.

Арка окрашена в терракотовый цвет, на фоне которого выделяются белые детали. Именно такому цветовому решению она обязана своим названием. Зрительным продолжением ворот является аллея (ныне улица Богатырева), ведущая к заводу. Сооружение признано объектом культурного наследия регионального значения.

Комитет РТ по охране ОКН в 2020 году выдал акт технического состояния, указывающий на дефекты арки. В 2021-м сообщалось, что в результате реставрации «Красные ворота» могут сменить цвет. В декабре 2023-го был одобрен проект первой очереди реконструкции парка Петрова. Летом 2024-го власти Казани искали подрядчика для реконструкции арки. Недавно стало известно, что реставрацию планируют завершить в текущем году.