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В Казани вновь ищут подрядчика на реконструкцию арки «Красные ворота»
В Казани планируют вновь ищут подрядчика на реконструкцию юбилейной арки «Красные ворота». Объект был возведен в 1888 году в честь 100-летия порохового завода. Стоимость работ осталась прежней — более 13 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит усилить конструкцию арки, выполнив отмостку, укрепив фундаменты и выполнив отсечную гидроизоляцию стен. Также будет проведен локальный ремонт штукатурного слоя отделки фасадов и декоративных элементов, воссозданы утраченные профили и детали фасадов, восстановлена их целостность. Планируются также замена металлических покрытий парапетов, аттика и отлива, ремонт кованых ворот и калиток. Также специалисты проведут благоустройство территории.
Напомним, что арка является объектом культурного наследия регионального значения. Она расположена на входе в парк Петрова по улице Халтурина.
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