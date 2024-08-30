В Казани вновь ищут подрядчика на реконструкцию арки «Красные ворота»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани планируют вновь ищут подрядчика на реконструкцию юбилейной арки «Красные ворота». Объект был возведен в 1888 году в честь 100-летия порохового завода. Стоимость работ осталась прежней — более 13 млн рублей, следует из тендера на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит усилить конструкцию арки, выполнив отмостку, укрепив фундаменты и выполнив отсечную гидроизоляцию стен. Также будет проведен локальный ремонт штукатурного слоя отделки фасадов и декоративных элементов, воссозданы утраченные профили и детали фасадов, восстановлена их целостность. Планируются также замена металлических покрытий парапетов, аттика и отлива, ремонт кованых ворот и калиток. Также специалисты проведут благоустройство территории.

Напомним, что арка является объектом культурного наследия регионального значения. Она расположена на входе в парк Петрова по улице Халтурина.