В Казани одобрен проект первой очереди реконструкции парка Петрова

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В Казани начнется реконструкция парка Петрова. Проект первой очереди получил положительное заключение культурно-исторической экспертизы. Ее результатами поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Площадь участка по ул.Халтурина составляет более 24 тыс. квадратных метров. Он расположен в квартале, ограниченном ул.Богатырева, 1 Мая и Халтурина. В процессе благоустройство запланирована укладка брусчатки, асфальта, резиновых покрытий.

У главного входа в парк расположен объект культурного наследия регионального значения «Юбилейная арка — „Красные ворота“, в честь 100-летия порохового завода», внутри — монументально-барельефная композиция «Зареченцам», мемориальная стела, памятник погибшим на войне, административный комплекс, памятник революционеру Р.Е.Петрову, работникам порохового завода. В дальней части парка находятся спортивный комплекс, футбольное поле с синтетическим покрытием, три беговые дорожки, два теннисных корта и старинный фонтан, реконструированный в 2023 году.

Скриншот документации

Согласно исторической справке, в 80-х годах XIX века на территории, занимаемой сейчас парком, находились спецпостройки и оборудование порохового завода, в том числе здание конторы и здание для раскрупорки бочек с селитрой. В 1915 году завод был капитально перестроен, к работам подключили бельгийских инженеров. Однако спустя год после запуска, в 1917-м, здесь произошел страшный взрыв, разрушивший несколько цехов.

После трагедии на территории возник большой пустырь. В 1931 году здесь стартовало строительство Дворца культуры им.10-летия ТАССР, в 1933-м рядом с ним установили фонтан, а в 1935-1936-м разбили парк имени революционера Романа Петрова. Вход в него обозначает Триумфальная арка, возведенная в 1888 году в честь 100-летия Казанского порохового завода.

За прошедшие годы парк несколько раз реконструировался: в 1988, 2005, 2008, 2013 и 2020 годах. При этом, по мнению эксперта, не все преобразования пошли общественному пространству на пользу. Так, в 2013-м строители снесли беседки, вырубили деревья. Негативное влияние оказали и взрыв 1917 года, и советская застройка, и снос Дома культуры после пожара.