В Казани на подготовку реставрации «Красных ворот» выделят почти 1,5 млн рублей

В Казани на разработку научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ и по приспособлению признанных объектом культурного наследия «Красных ворот» для современного использования выделят 1 469 203 рубля. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В роли заказчика работ выступает Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани. Тендер был размещен на портале 31 августа, подать заявку на участие в нем можно до 9 сентября. Электронный аукцион состоится 10 сентября. Средства будут выделены из бюджета столицы Татарстана.

Основанием для подготовки ремонтно-реставрационных работ является задание Комитета РТ по охране объектов культурного наследия на проведение работ по сохранению объекта от 28 июля 2021 года. Необходимая научно-проектная документация должна быть подготовлена до 31 марта 2022 года.

Юбилейная арка «Красные ворота» находится у главного входа в казанский парк имени Петрова. Она была возведена в 1888 году по проекту архитектора Ивана Котелова к 100-летнему юбилею Казанского порохового завода вместо обветшавшего деревянного центрального входа в городок при предприятии.

Арка окрашена в терракотовый цвет, на фоне которого выделяются белые детали. Именно такому цветовому решению она обязана своим названием. Зрительным продолжением ворот является аллея (ныне улица Богатырева), ведущая к заводу.

В 1988 году арка была реконструирована. Признана памятником истории и культуры республиканского значения постановлением Кабмина РТ от 23 июля 1997 года. В 2019 году включена в перечень памятников истории и культуры Казани.