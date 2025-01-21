Реставрацию «Красных ворот» в Кировском районе Казани завершат в этом году

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Реставрацию юбилейной арки «Красные ворота» в Кировском районе столицы Татарстана планируется завершить весной или летом текущего, 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Работы во внешней части сооружения начались в декабре 2024 года. На данный момент поверхность арки очищена от старых элементов отделки. Теперь специалисты должны будут приступить к фасадным работам.

По информации городского Комитета внешнего благоустройства, рабочим предстоит, в частности, выполнить отмостку по периметру сооружения, гидроизоляцию капитальной стены путем инъецирования и вертикальную гидроизоляцию, усилить фундаменты стен.

Фото: Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани

Штукатурный слой отделки фасадов и декоративных элементов точечно отремонтируют, а кованые ворота и калитки обновят. Будут воссозданы утраченные профили и детали фасадов и заменены металлические покрытия парапетов, аттика и отлива. По окончании работ прилегающую территорию благоустроят.

Юбилейная арка «Красные ворота» находится у главного входа в казанский парк имени Петрова. Она была возведена в 1888 году по проекту архитектора Ивана Котелова к 100-летнему юбилею Казанского порохового завода вместо обветшавшего деревянного центрального входа в городок при предприятии.

Арка окрашена в терракотовый цвет, на фоне которого выделяются белые детали. Именно такому цветовому решению она обязана своим названием. Зрительным продолжением ворот является аллея (ныне улица Богатырева), ведущая к заводу. Сооружение признано объектом культурного наследия регионального значения.

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия в 2020 году выдал акт технического состояния, указывающий на дефекты арки. В 2021-м сообщалось, что в результате реставрации «Красные ворота» могут сменить цвет. В декабре 2023-го был одобрен проект первой очереди реконструкции парка Петрова. Летом 2024-го власти Казани искали подрядчика для реконструкции арки.