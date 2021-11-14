«Не могу сказать, в каком виде арка предстанет»: «Красные ворота» могут сменить цвет

Объект культурного наследия арку «Красные ворота», построенную в 1888 году в честь 100-летия Порохового завода Казани, готовят к реставрации. Проект по итогам торгов поручено разработать ООО СК «Строй Мир Реконструкция». Эта же компания проводила чистку монумента «Родина-Мать зовет!» в Волгограде.

Объект культурного наследия арку «Красные ворота», построенную в 1888 году в честь 100-летия Порохового завода Казани, готовят к реставрации

Фото © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Будут выполнены шурфы и зондажи, чтобы оценить остаточную конструктивную надежность»

Как сообщил ИА «Татар-информ» главный инженер компании-подрядчика Ильдар Сафиуллин, проект должен предусмотреть мероприятия по ремонту арки с учетом исторической важности объекта.

«По договору мы должны разработать проект сохранения этого объекта культурного наследия. На сегодня там выполнены обмерные работы, переводим полученные данные в графику. Предполагаем, что в любом случае будет проводиться очистка старых слоев краски, где-то вычинка, докомпановка кирпичной кладки. На первый взгляд, можно сразу сказать, что на арке есть высолы, старая отшелушивающаяся краска», – констатировал Сафиуллин.

Кроме того, после получения соответствующего разрешения, будут выполнены шурфы и зондажи, чтобы оценить остаточную конструктивную надежность. Хотя в целом, по словам Сафиуллина, арка крепкая и конструктивной сложности на объекте нет.

Памятник находится на улице Степана Халтурина, обозначая вход в парк имени Петрова, на месте которого в прежние века находился жилой городок работников Порохового завода.

Памятник находится на улице Степана Халтурина, обозначая вход в парк имени Петрова Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Кирпичная 12-метровая в пиковой точке арка была спроектирована по аналогии с «Триумфальной» архитектором завода, академиком Императорской Академии художеств Иваном Котеловым. Состоят «Красные ворота» из трех частей: в средней находится самая высокая арка, через которую мог бы проезжать конный транспорт (ее перекрывают кованые ворота), по бокам – две арки меньшего размера, рассчитанные на пешеходов. В верхней части фасада размещена надпись: «1788. Сто лет. 1888». На самом верху символическая композиция – пирамидка, сложенная из пушечных ядер, четыре пушечных ствола и двуглавый орел.

«Будем прописывать рекомендацию очистки арки мягким бластингом, либо щетками»

Предыдущая реставрация «красных ворот» проводилась в 1988 году – к 200-летию завода, об этом напоминает небольшая табличка. Инициатором предстоящих ремонтно-реставрационных работ по сохранению знакового объекта выступил этим летом Комитет РТ по охране объектов культурного наследия. На разработку проекта реставрации «Красных ворот» городской бюджет выделил 1,4 млн рублей. Комитет внешнего благоустройства Казани как заказчик работ считает важным предусмотреть при реставрации арки наиболее оптимальные и экономически целесообразные инженерно-технические решения, которые обеспечат надежность, долговечность памятника и его безопасность для пешеходов.

Название «Красные ворота» народное: казанцы так прозвали достопримечательность за ее активный кирпично-коралловый цвет, на фоне которого белым цветом акцентированы объемно-декоративные элементы Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

К слову, название «Красные ворота» народное: казанцы так прозвали достопримечательность за ее активный кирпично-коралловый цвет, на фоне которого белым цветом акцентированы объемно-декоративные элементы.

«Я пока не могу сказать, в каком виде арка предстанет после реставрации – окрашенной или отреставрированной в кирпич. У красного цвета миллион оттенков и какой арка будет после реставрации, – выяснится в рамках обследования и работы с архивами. Пока решения не принято. Оно будет в зависимости от архивных данных и историко-культурной экспертизы, согласования с Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия. Сейчас рано об этом говорить», – сказал Ильдар Сафиуллин.

Главный архитектор проекта реставрации «красных ворот» – молодой специалист Анна Федорова. Согласно контракту, до 20 ноября, подрядчик должен завершить научные исследования, изыскательские, подготовительные работы. Еще через два месяца, к концу января должна быть разработана научно-проектная документация. Историко-культурную экспертизу проект должен будет пройти в феврале, а в марте – проверку достоверности сметы. В целом к началу апреля проект ремонтно-реставрационных работ должен быть полностью готов и согласован органами охраны исторических памятников. Непосредственно ремонтно-реставрационные работы на «Красных воротах» станут следующим конкурсным этапом госзакупок.

На самом верху ворот символическая композиция – пирамидка, сложенная из пушечных ядер, четыре пушечных ствола и двуглавый орел Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Будет ли реставрация «красных ворот» проводиться с помощью той же технологии мягкого блатстинга, которую компания применяла для очистки векового кирпича Шамовской больницы в Казани и поверхности глобального монументального сооружения «Родина-Мать зовет!» в Волгограде, нужно будет решить победителю следующего тендера, который займется непосредственно реставрационным процессом.

«Вероятнее всего, мы будем прописывать рекомендацию очистки арки либо мягким бластингом, либо щетками вручную – по старинке. Когда непосредственный подрядчик выйдет на объект, он сам будет уже более конкретно определять, каким методом он будет ее реставрировать», – заключил главный инженер компании-разработчика проекта реставрации.