В Казани после непогоды готовят к открытию каток на «Черном озере»

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Сегодня готовится к открытию каток в казанском парке «Черное озеро», который останавливал свою работу с пятницы по воскресенье из-за плохих погодных условий. Об этом на оперативном штабе по уборке снега рассказала замруководителя исполкома Гузель Сагитова.

«Вывоз снега с катка был организован в ночь с воскресенья на понедельник. Сегодня перед открытием будет производиться заливка катка», – прокомментировала она.

Сагитова также отметила, что вопреки погодным условиям, центральную городскую елку возле «Чаши» посетили более 6 тыс. человек. Также во всех парках города сейчас производятся работы по очистке территорий от снега, для горожан работают основные транзитные дороги.

17 января каток и пункт проката коньков на «Черном озере» также закрывали из-за непогоды. В четверг снегопад в республике «взял передышку» перед следующей волной. Власти Казани заявили, что снегопад в городе 19 января побил пятилетний рекорд. Помочь городским коммунальным службам убрать снег во дворе вышли не только жители столицы республики, но и Набережных Челнов, Нурлата, Нижнекамска.