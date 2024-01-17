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Каток в парке «Черное озеро» временно закрыт из-за непогоды
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Каток и прокат в казанском парке «Черное озеро» сегодня закрыты из-за непогоды. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города.
«Сегодня, 17 января, каток и прокат в парке «Черное озеро» не будут работать в связи с сильным снегопадом. Надеемся на ваше понимание!» – говорится в сообщении в телеграм-канале дирекции.
Как сообщал «Татар-информ», сильные снегопады в Татарстане продлятся еще три дня.
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