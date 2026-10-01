В Казани почти на два года ограничат движение по улице Фучика

Фото: kzn.ru

В столице Татарстана с сегодняшнего дня, 1 октября 2026 года, и вплоть до 3 июля 2028 года ограничат движение по улице Юлиуса Фучика. Об этом со ссылкой на распоряжение исполкома города сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Таким образом, более чем на один год и девять месяцев улица Фучика окажется перекрыта у дома №7 по улице Сафиуллина.

Причиной неудобств стали работы по строительству второго участка второй линии метрополитена. На улице Фучика и сейчас действуют введенные ранее ограничения движения, вызванные строительством метро – например, от дома №42 до улицы Рихарда Зорге, от дома №94 до улицы Чингиза Айтматова и так далее.

Вторая линия Казанского метрополитена должна соединить пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первый участок длиной 5,37 километра включает четыре станции: «100-летие ТАССР» (улица Фучика), «Академическая» (пересечение улиц Фучика и Завойского), «Зилант» (пересечение улиц Фучика и Ломжинской), «Тулпар» (перекресток проспекта Победы и улицы Сахарова).

Проект строительства первого участка второй линии получил положительное заключение Главгосэкспертизы России в январе прошлого, 2025 года. Ввести его в эксплуатацию предполагается не позднее 2030 года. В дальнейшем строительство второй линии казанского метрополитена планируют продолжить на юг – к Деревне Универсиады, Республиканской клинической больнице и поселку Мирный.

Строительство метро соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утверждённых Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.