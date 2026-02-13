В Казани на год частично ограничат движение транспорта по улице Фучика

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани с 28 февраля 2026 года по 3 февраля 2027 года частично ограничат движение транспорта по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.

Ограничение связано со строительством первого участка второй линии метрополитена – от станции «Фучика» до станции «Академика Сахарова».

На указанный период полностью закроют проезжую часть по ул. Юлиуса Фучика на участке от жилого дома №42 до ул. Рихарда Зорге. Кроме того, движение будет перекрыто на отрезке от ул. Рихарда Зорге до дома №84 по этой же улице.