news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 февраля 2026 15:26

В Казани на год частично ограничат движение транспорта по улице Фучика

Читайте нас в
Телеграм
В Казани на год частично ограничат движение транспорта по улице Фучика
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани с 28 февраля 2026 года по 3 февраля 2027 года частично ограничат движение транспорта по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.

Ограничение связано со строительством первого участка второй линии метрополитена – от станции «Фучика» до станции «Академика Сахарова».

На указанный период полностью закроют проезжую часть по ул. Юлиуса Фучика на участке от жилого дома №42 до ул. Рихарда Зорге. Кроме того, движение будет перекрыто на отрезке от ул. Рихарда Зорге до дома №84 по этой же улице.

#ограничение движения в казани #строительство метро #приволжский район казани #советский район казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Герой России Александр Лапин пообщался с курсантами Казанского танкового училища

Герой России Александр Лапин пообщался с курсантами Казанского танкового училища

12 февраля 2026
«Защита Родины – долг мужчин»: боец из Бавлов вернулся в краткосрочный отпуск

«Защита Родины – долг мужчин»: боец из Бавлов вернулся в краткосрочный отпуск

12 февраля 2026