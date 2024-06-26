В Казани планируют изменить проект платного участка Вознесенского тракта

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В Татарстане собираются направить 30,5 млн рублей на корректировку проекта платного участка новой казанской магистрали — Вознесенского тракта. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что исполнитель должен будет оставить возможность заезда-выезда на вторую очередь тракта только с проспекта Победы и трассы М7 «Волга», включить в проект создание проезда от улицы Иман до улицы Глушко со строительством моста через реку Ноксу.

Кроме того, от подрядчика потребуется внести изменения в проект планировки и межевания территории, проработать транспортную безопасность на путепроводах по улице Фучика и на пересечении трассы М7 и на обоих мостах через Ноксу, исключить из проекта возведение тракторного переезда, скорректировать сметную документацию и продумать устройство интеллектуальной транспортной системы.

Интеллектуальная транспортная система должна будет включать систему управления транспортными потоками (с подсистемами информирования пользователей, мониторинга транспортных потоков, видеонаблюдения и анализа инцидентов, метеомониторинга), систему взимания платы, систему контроля скорости и фиксации нарушений, контрольно-диагностическую систему. Затраты на ее проектирование будут наибольшими — свыше 27 млн рублей.

Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», средства поступят из республиканского бюджета. Работы должны быть выполнены к 25 ноября текущего года.

При этом лот включает работы еще по одному объекту — это разработка проекта строительства сетей ливневой канализации по улицам Гостеприимный проезд и Камышлы в поселке Салмачи. Заказчиком в этом случае является Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани, необходимые 17 млн рублей будут выделены из муниципального бюджета. Сроком завершения работ определено 31 декабря этого года.

Первый этап Вознесенского тракта от улицы Гвардейская до проспекта Победы протяженностью 3,8 километра ввели в эксплуатацию в прошлом году. В феврале этого года Раис Татарстана Рустам Минниханов анонсировал, что проезд по второму этапу тракта будет платным. Для завершения строительства второй очереди магистрали необходимо 18 млрд рублей. Инвестором выступила дочерняя компания АО «ТатДорТрансИнвест», о чем сообщал «Татар-информ».