Проезд по второму этапу Вознесенского тракта в Казани будет платным

В Казани необходимо полностью завершить строительство второго этапа Вознесенского тракта. Этот участок будет платным. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании коллегии Миндортранса РТ.

Большая работа проводится в Казани по двум вылетным трассам – Горьковскому шоссе и Вознесенскому тракту, сказал руководитель республики.

«На сто процентов надо завершить строительство второго этапа Вознесенского тракта. Это государственно-частное партнерство. Это будет платная дорога (второй этап – прим. Т-и)», – отметил он.

Минниханов подчеркнул, что более серьезные ресурсы нужны на Горьковское шоссе. «Посмотрим, какие у нас возможности», – заметил он.

Первый этап Вознесенского тракта от ул.Гвардейская до проспекта Победы, протяженностью 3,8 км введен в эксплуатацию в прошлом году. Второй этап от проспекта Победы до автодороги М7 длиной 7 км планируется ввести в этом году.

Реконструкцию Горьковского шоссе протяженностью 11,35 км завершат также в 2024 году.