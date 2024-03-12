Стоимость проезда по второму этапу Вознесенского тракта в Казани станет известна в мае

Инвестором строительства второй очереди Вознесенского тракта в Казани стала дочерняя компания АО «ТатДорТрансИнвест». Она планирует вложить в проект 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров республики.

«Заявилась „дочка” АО „ТатДорТрансИнвест”. Госкомпания „Автодор” на этот объект не пришла. Мы рассматривали этот вариант», — рассказал глава Миндортранса.

По его словам, стоимость проезда по второму этапу Вознесенского тракта сейчас рассчитывается. В частности, обсуждаются два варианта: либо проезд будет платным только для тех, кто проезжает транзитом через трассу М7 «Волга», либо для всех автомобилистов.

«Варианты рассматриваются, сейчас стоимость назвать не могу. Или это будет цена выезда на трассу М7, или же это будет километражный расчет. Оба варианта просчитываются. Думаю, что к майским праздникам будем готовы сообщить», — подчеркнул министр.

Ханифов отметил, что стоимость проезда будет ниже, чем на дорогах, которые обслуживает госкомпания «Автодор», например, чем на трассе М12.

«Хоть эта дорога и платная, но она в черте города. Поэтому расценки будут намного меньше. Это все-таки социальный объект — дорога Казани. Да, такие примеры есть и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Мы изучали опыт этих городов. Здесь будем подходить очень осторожно», — уточнил он.

Глава Миндортранса заверил, что «задачи заработать на этом объекте нет», поэтому и концессионером выступает организация, учрежденная со 100-процентным участием Татарстана в уставном капитале. «За ней городской и республиканский контроль. Это всё позволит нам минимизировать расценки проезда», — заключил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что для завершения строительства второго этапа Вознесенского тракта в Казани необходимо около 18 млрд рублей.