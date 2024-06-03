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В Казани появится дорога-дублер Вознесенского тракта, ведущая к улице Глушко
Проект строительства Вознесенского тракта в Казани предусматривает дорогу-дублера, которая будет вести к улице Глушко. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал руководитель горисполкома Рустем Гафаров.
«И автомобильная, и пешеходная связь будет обеспечена», — подчеркнул он.
Так, на улицах Глушко и Нардуган планируют возвести подземные пешеходные переходы и другую дорожную инфраструктуру для удобства водителей и пешеходов.
Гафаров поручил в течение недели провести встречи с жителями, чтобы разъяснить им все вопросы, связанные с развитием территории.
«Нам нужно определить, что требуется для улучшения транспортной ситуации, ускорения строительства объектов социальной инфраструктуры», — сказал Рустем Гафаров.
Вознесенский тракт – это пятая вылетная магистраль города общей протяженностью 12 км, на которой не будет ни одного светофора. Безостановочный проезд позволит за 15 — 20 минут доехать от центра города до М7. О том, как прошло открытие, читайте в материале «Татар-информа».
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